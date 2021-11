Senadores protocolam voto alternativo à PEC dos Precatórios

Os senadores Oriovisto Guimarães, Alessandro Vieira e José Aníbal vão apresentar voto em separado para a PEC dos Precatórios na Comissão de Constituição e Justiça. Isso significa que, na prática, além de votar contra o relatório do senador Fernando Bezerra, eles imediatamente apresentam uma opção para o caso de a maioria da comissão também rejeitar o projeto de Bezerra, líder do governo no Senado. O senador Alessandro Vieira já apresentou o voto e o projeto alternativo apresentado cria a renda básica com orçamento extrateto permanente a partir de 2023 até 2026. Além disso, abre crédito de 7 bilhões para gastos com vacinas. Mantém o pagamento dos precatórios, mas muda datas para inclusão no orçamento e ainda possibilita o pagamento de dívidas com precatórios.