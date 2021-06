Senadores pedem prorrogação da CPI da Covid

O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, com apoio da cúpula da CPI, protocolou nesta segunda-feira, 28, um requerimento para a prorrogação da comissão no Senado Federal. De acordo com os assessores do senador, com 27 assinaturas de senadores a CPI já pode ser prorrogada. “Diante da vasta documentação recebida e dos inúmeros fatos levantados que demandam um aprofundamento das investigações, torna-se imperativo prorrogar o prazo de duração desta Comissão Parlamentar de Inquérito”.

O prazo para o encerramento da CPI seria o dia 07 de agosto e o senador pede mais 90 dias, o que levará a CPI até o mês de novembro.