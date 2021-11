Senadores articulam frente para combater populismo

Em meio às discussões sobre a PEC dos Precatórios, que provoca um rombo no teto de gastos, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) começou a articular-se em torno da consolidação da Frente Parlamentar de Defesa da Responsabilidade Fiscal e, junto ao senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), busca assinaturas para consolidar o grupo. Em entrevista ao Radar Econômico, Vieira afirmou que a iniciativa envolve um mecanismo de defesa a medidas populistas. “O diagnóstico no Senado é de que estamos enfrentando uma onda de populismo além da considerada normal para as vésperas de um ano eleitoral”, afirma ele.

Segundo o senador, o papel da Frente Parlamentar envolverá o debate de propostas para o desenvolvimento da economia brasileira, além de servir como filtro para medidas populistas. Em tom crítico à PEC dos Precatórios em discussão no Congresso Nacional, segundo ele, é necessário dar vazão a um programa de distribuição de renda que respeite os ditames fiscais. “A PEC é inadequada, abre espaço fiscal não necessário e gera precedente para que se tenha a burla do teto constante, a depender da vontade política de quem estiver de plantão. Os impactos na taxa de juros, no dólar e na inflação serão nocivos. É um movimento eleitoreiro. Não adianta dar com uma mão e tirar com a outra, para conceder aos deputados emedas orçamentárias”.