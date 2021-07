Senador pede instalação da CPI da Rachadinha para investigar Bolsonaro

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) protocolou no início da noite desta segunda-feira, 05, o requerimento para que seja instalada uma CPI para apurar o “confisco de salários de assessores pelo ex-Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro, no período de 1991 a 2018”. O pedido foi feito com base em reportagem do UOL que teve acesso a áudios da ex-cunhada de Bolsonaro . “Os áudios apontam detalhes do que se dizia no círculo íntimo e familiar do então Deputado Federal, cujos conteúdos indicam, como se verá, o possível cometimento de crime através da malversação de verbas públicas, conduta amplamente difundida sob o nome de “rachadinha”, diz o senador na justificativa do pedido de instalação da Comissão feita ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vieira agora vai em busca de assinaturas. Para haver CPI são necessárias assinaturas de um número mínimo de 27 senadores.