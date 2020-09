Senado pode prorrogar suspensão de pagamentos ao BNDES até o fim do ano

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) protocolou um projeto de lei que prorroga a suspensão dos pagamentos ao BNDES até o fim deste ano. A medida, tomada no início da pandemia, vai somente até o fim de setembro. VEJA apurou com algumas lideranças do Senado que a pauta possui aderência entre os parlamentares.

A medida impactaria mais de 30 bilhões de reais em pagamentos que, no início do ano, estavam previstos pelo banco público.

