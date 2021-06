Semp TCL se apoia em decisão do STF para manter marca na Copa América

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A Semp TCL esperou a confirmação da realização da Copa América pelo Supremo Tribunal Federal para divulgar que vai manter sua marca em exposição durante os jogos que começam no próximo domingo, 13. A empresa informou que vai destinar sua exposição de marca em campo para apoiar as comunidades dos países integrantes da competição com mensagens de conscientização e prevenção ao Covid.

“Diante da confirmação de realização da Copa América no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 10, a TCL reforça seu compromisso e apoio ao esporte e pede que todos os protocolos de segurança em função do atual cenário de saúde pública sejam respeitados, além de salientar a importância em acompanhar o evento em casa, evitando aglomerações.”.

Outros três patrocinadores decidiram não expor suas marcas durante a competição: Ambev, Diageo e Mastercard.