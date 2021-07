Semana vai ter sete estreias de novatas na bolsa

VEJA Mercado abertura, 26 de julho.

A semana começa com a expectativa dos investidores com uma leva importante de divulgação de resultados das companhias, com reunião do comitê de política monetária americana (Fomc), índices de inflação no Brasil, dados do emprego e desemprego.

Nos balanços, destaque para a divulgação da Vale, que na semana passada não alegrou muito os investidores com seu relatório de produção. Ainda tem balanços que vão dar o tom de diversos setores como da Gol, CSN, Pão de Açúcar.

O movimento também será grande com a estreia de novatas na bolsa. A segunda já começa com AgroGalaxy e LiveTech. Ainda tem a Unifique, Armac, Traders, Brisanet e Clearsale.