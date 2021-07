Sem turbulência política, Ibovespa avança e dólar fica abaixo dos R$ 5,20

VEJA Mercado fechamento, 12 de julho.

Em dia de calmaria na política, sem CPI da Covid no Senado e sem grandes fricções entre os três poderes, o Ibovespa acelerou. Nesta segunda-feira 12, a bolsa de valores de São Paulo subiu 1,71%, enquanto o dólar caiu 1,25% frente ao real. Dois fatores importantes para o desempenho são a queda na média de casos e mortes por Covid-19 e a ampliação do funcionamento do comércio varejista no país. Nos Estados Unidos, os três principais indicadores (Dow Jones, Nasdaq e S&P 500) voltaram a registrar novas máximas históricas.

Depois de várias altas consecutivas nos últimos pregões, o dólar resolveu dar uma trégua. Na sessão, a moeda americana encerrou o dia cotada a 5,174 reais para venda, e 5,173 reais para compra. Para Mauriciano Cavalcante, diretor de câmbio da corretora Ourominas, as possíveis turbulências na política podem fazer com que o câmbio volte a registrar dias de volatilidade. “A calmaria do mercado hoje, sem nenhum bate-boca, nenhum comentário mais áspero dos três poderes, ajudou o mercado financeiro. Contudo, amanhã, dependendo do desenrolar do depoimento na CPI, nós poderemos ter um mercado mais especulativo”, afirma. “A tendência é que o dólar recupere em breve o que ele caiu hoje, voltando a figurar num patamar entre 5,20 e 5,23 reais.”

Nesta segunda, o JP Morgan anunciou que as viagens a negócio estão voltando a estimular a aviação nos Estados Unidos. Isso caiu como música aos ouvidos dos investidores mais ávidos por oportunidades no Ibovespa, impulsionando as ações das empresas ligadas ao turismo. No pregão, a maior alta foi da Embraer, que subiu 8,18%. A CVC Brasil avançou 7,29%, acompanhada pela siderúrgica CSN, que devolveu a queda no último pregão, com um avanço de 6,17%. Por outro lado, o Carrefour Brasil registrou a maior queda do dia: -1,06%. A varejista foi acompanhada por Marfrig (-0,9%) e Suzano (-0,87%) entre as maiores perdas do dia.