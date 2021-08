Sem motoboy, Omar Aziz diz que vai a fundo na VTCLog

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, reagiu à decisão do ministro Kassio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que o motoboy que sacou 4,7 milhões de reais em espécie de contas associadas à VTCLog sequer comparecesse à CPI. Sem o motoboy, Aziz convidou a presidente da empresa, Andreia Lima, para prestar depoimento. Mas ela também não compareceu. Segundo Aziz, ela mesma havia se oferecido para prestar todos os esclarecimentos. “Alguma coisa está errada. O Ivanildo não tem condições de pagar o escritório que assinou esta petição”, disse o presidente da CPI dizendo que eles têm tempo para ir a fundo na VTCLog e que vão chamar todo mundo da empresa que tem contratos com o Ministério da Saúde. O advogado que defendeu o motoboy foi Alan Ornelas, que também já defendeu Fabrício Queiroz, acusado de fazer esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flavio Bolsonaro. Vai ferver.

Há poucas semanas, se distribuiu, em Brasília, o boato de que o advogado Willer Thomaz havia assumido o caso da VTC. Willer foi defendido na própria CPI por Flávio Bolsonaro, quando o advogado teve pedido de sigilo quebrado.