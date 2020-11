Sem alarde, dona da Estácio se torna grupo educacional mais valioso

Sem se envolver em negociações estrondosas nos últimos meses, a Yudqs, holding de educação que possui instituições com a Estácio, se tornou a empresa mais valiosa do setor no país. Após a valorização das ações no pregão de terça-feira, 24, a companhia ultrapassou a Cogna — até então, a mais valiosa.

A marca reflete um crescimento vertiginoso da companhia. Há dois anos, a Yduqs valia metade da Cogna e, agora já está à frente. As duas valem 9,52 bilhões de reais e 9,48 bilhões de reais, respectivamente. Curiosamente, a Cogna, três anos atrás, tentou comprar a Yduqs, mas sem êxito.

