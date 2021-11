Seguradoras estão de olho em quase R$ 1 trilhão em processos tributários

O estoque dos valores dos processos no conselho administrativo de recursos fiscais cresceu cerca de 75% desde o início da pandemia e, em setembro, atingiu um volume de 941 bilhões de reais. Com a retomada dos julgamentos do CARF, ou seja, com a chance de esses processos irem migrando para o Judiciário, o mercado segurador fica na expectativa de atender esta demanda quase trilionária que foi reprimida durante estes últimos dois anos de pandemia. Segundo o diretor comercial da Austral Seguradora, Rafael Gama, este tipo de produto segurador funciona como alternativa ao pagamento de cauções, depósitos judiciais em dinheiro, penhora de bens e fianças bancárias.