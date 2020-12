Secretário de Guedes diz que renda universal é ‘demanda legítima’

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, revelou, em videoconferência realizada nesta sexta-feira, 18, pela QR Asset Management, que é possível instituir a renda básica universal a partir de uma realocação orçamentária.

“Acho uma demanda legítima da sociedade, e o local para debater isso é o Congresso Nacional. É onde são feitos esses grandes debates, claro, com a participação do governo federal. Agora, o caminho, se essa for a escolha do congresso, junto à liderança do governo, é a realocação orçamentária. Aí, as pessoas perguntam: “mas tem como realocar?” O orçamento brasileiro é de 1,5 trilhão de reais. Se você não conseguir realocar algum dinheiro lá dentro… É claro que é possível realocar”, disse Sachsida, para em seguida concluir. “O que tem que ser feito no Congresso Nacional, onde a sociedade e o governo debatem juntos, é escolher. O que o Brasil quer? Uma pessoa que ganha R$ 30 mil por mês, não pode ser demitida e tem 60 dias de férias por ano? É isso que eu quero pagar? Ou será que tem um pouco de exagero, que podemos gastar menos aí e um pouco mais para ajudar o povo brasileiro? São escolhas que têm que ser feitas. Agora, são coisas que serão debatidas no Congresso Nacional.”

