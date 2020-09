Secretário da Pesca busca nomes para formar novo Ministério

O secretário da Pesca, quem se considera xodó de Bolsonaro, iniciou uma busca de nomes para recriar o novo Ministério da Pesca. Funcionários do segundo e do terceiro escalões do Ministério da Agricultura foram abordados por Jorge Seif Junior nas últimas semanas, que garante a quem o escuta que Bolsonaro está de acordo com o plano. O Ministério da Pesca foi extinto em 2016, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Bolsonaro já falou sobre o tema este ano. Em uma live, em maio, afirmou a Seif que tinha o desejo de recriar a pasta. “Eu confesso a vocês que eu não tinha a dimensão da pesca no Brasil.” Contudo, o presidente desconversou sobre o prazo. “Talvez em 2050, quando eu for reeleito.”

+ Siga o Radar Econômico no Twitter