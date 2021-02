Se sair, novo auxílio emergencial terá o custo de uma fração do original

As pressões continuam para que haja algum tipo de extensão do auxílio emergencial. E, para conter o custo, a equipe econômica decidiu fazer uma nova rodada de ajustes no programa para reduzir o valor pago e também o número de pessoas a receber o benefício. Assim, o valor deve ser reduzido para 200 reais e há a ideia de obrigar os beneficiários a se matricular em um curso profissionalizante — como noticiou em primeira mão a Folha de S.Paulo. A meta é que o novo auxílio custe bem menos de 10 bilhões de reais por mês, menos de um quinto, ou até um décimo, do custo mensal original do programa.

Dois problemas desse programa que o Ministério da Economia espera que não percebam: 1) 200 reais é pouco mais do que o Bolsa Família e só teria impacto na economia se abarcasse um contingente grande de pessoas; 2) em muitas das cidades que mais dependeram do auxílio emergencial em 2020 não há unidades federais de educação profissional.

