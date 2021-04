Se fosse um país, a BlackRock só estaria atrás dos EUA e da China

A famosa e badalada gestora de fundos BlackRock atingiu, neste ano, um patrimônio sob sua gestão de 9,007 trilhões de dólares. Para se ter ideia do que isso significa, se a BlakRock fosse um país, ela seria o terceiro país mais rico do mundo, ficando atrás só do PIB dos Estados Unidos e China. Com esse dinheiro daria pra comprar seis vezes o Brasil.

Nesta semana, a gestora também anunciou que seu lucro no primeiro trimestre cresceu 49%. A receita cresceu 19%. O negócio de fundos negociados em bolsa (ETF, na sigla em inglês) angariou 68 bilhões de dólares dos investidores.