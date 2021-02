São Paulo terá duras restrições anunciadas por Doria nesta quarta

A piora do quadro de internações causadas pela Covid-19, a disseminação mais rápida da nova cepa e os reflexos do Carnaval forçaram o governo de São Paulo e voltar a aumentar as restrições para todo o estado, inclusive para a região metropolitana e a capital. O anúncio será feito nesta quarta-feira, 24, pelo governador João Doria. Segundo uma fonte próxima ao Palácio dos Bandeirantes, poderá haver toque de recolher a partir das 23h até as 6h do dia seguinte. Seria uma das medidas mais duras em toda a pandemia.

