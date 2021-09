São Paulo entra na rota dos bloqueios dos caminhoneiros

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O estado de São Paulo entrou na rota dos bloqueios dos caminhoneiros que paralisaram total ou parcialmente rodovias por 13 estados brasileiros. O movimento vem crescendo desde a manhã desta quarta-feira,8, quando apenas 3 estados registravam protestos. Caminhoneiros disseram na noite desta quarta, ao Radar Econômico , que a região de Caçapava está toda bloqueada e que um movimento foi iniciado em Jacareí, mas nesta região perdeu força. Um grupo de caminhoneiros já se mobiliza para bloquear a Raposo Tavares, na entrada da capital, e outro bloqueio acontece na Dutra.

O Ministério da Infraestrutura confirmou que São Paulo entrou na rota dos bloqueios, com uma interdição de pista notificada. O ministério diz ainda que já foram debeladas 117 ocorrências em todo o país. Apesar dos preços do diesel, que subiu cerca de 30% no ano, a pauta dos caminhoneiros é bastante difusa e em alguns locais está calcada em apoio ao presidente Bolsonaro contra o Supremo.

