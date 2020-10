Santo Antônio Energia vira signatária do Pacto Global da ONU

Atualizado em 21 out 2020, 14h33 - Publicado em 21 out 2020, 13h23

A Santo Antônio Energia, concessionária responsável pela Hidrelétrica Santo Antônio, localizada em Porto Velho (RO) e quarta maior geradora de energia do país, tornou-se membro do pacto global da Organização das Nações Unidas, a ONU. Com isso, a empresa terá de seguir os princípios universais éticos e sustentáveis, como a proteção aos direitos humanos, ao meio ambiente e o combate à corrupção. Como signatária do pacto, a Santo Antônio terá acesso ao conhecimento e à experiência das Nações Unidas e de outros integrantes, compartilhará melhores práticas e soluções emergentes e ainda terá acesso a ferramentas, recursos e treinamentos para estruturar seu compliance. A visão de sustentabilidade nos processos com os ribeirinhos também foi algo avaliado pela equipe da ONU.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter