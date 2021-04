Samarco pede recuperação judicial de R$ 50,5 bilhões

A Samarco, empresa do grupo Vale e BHP, pediu recuperação judicial nesta sexta-feira, em Belo Horizonte. De acordo com a inicial protocolada na justiça mineira, que o Radar Econômico teve acesso, a companhia listou um volume de 50,5 bilhões de reais em dívidas com credores (foto abaixo). A empresa informou que entrou com o pedido para tentar evitar execuções de duas dívidas no total de 325 milhões de dólares que foram requisitadas na Justiça brasileira e outra de 2,7 bilhões de dólares na Justiça americana. A exigência do pagamento imediato destas dívidas poderia inviabilizar a empresa, segundo os advogados da companhia.

A Samarco é a dona da barragem de Fundão, que rompeu em 2015, na cidade de Mariana. A Vale, em fato relevante, informou que a recuperação judicial da empresa não vai afetar o cumprimento dos compromissos de reparação assumidos com as famílias das vítimas do desastre.

*Erramos: A coluna informou erroneamente na versão anterior que a barragem de Brumadinho pertencia à Samarco.