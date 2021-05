Salles: STF ressuscita processo paulista ao citar “movimentação atípica”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ressuscitou um processo paulista contra o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, ao citar uma “movimentação extremamente atípica” do escritório de advocacia em que o ministro é sócio. A movimentação financeira atípica teria acontecido entre 2012 e 2020, segundo a decisão de Moraes que deflagrou na quarta-feira, 19, a operação Akuanduba que investiga exportação ilegal de madeira. A citação levou interessados no andamento do processo paulista a peticionar um pedido ao STF para que inclua o caso na investigações que estão sendo analisadas no Supremo. O caso em São Paulo foi iniciado pelo Ministério Público de São Paulo, que investiga um suposto enriquecimento ilícito de Salles, que foi secretário do meio ambiente do governo Geraldo Alckmin. Em dezembro do ano passado, a Justiça chegou a autorizar a quebra de sigilo bancário do agora ministro, mas o processo corre em segredo de Justiça.