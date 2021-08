Rodrigo Maia tomou posse, mas não assumiu secretaria em São Paulo

O ainda deputado federal pelo Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, tomou posse como secretário de projetos e ações estratégicas do governo de São Paulo de João Doria com pompa e circunstância, na sexta-feira passada, 20. Mas passada uma semana, o deputado não assumiu o cargo até agora. Deve assumir de fato na próxima segunda-feira, apesar de a assessoria do governador não passar previsões. Nas suas redes sociais, Maia conta que sua prioridade segue sendo o Rio e que está planejando agendas em cidades do interior do Estado. “Seguimos nosso trabalho ouvindo a população e em busca de melhorias para o Rio de Janeiro”, disse ele. Para São Paulo, até agora, sua única previsão é vender a Sabesp, até porque não tem planos de esquentar muito a cadeira de secretário.