Rodrigo Maia descobre que Doria tem um primeiro-ministro

O ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual secretário do governo de São Paulo, Rodrigo Maia, tem comentado em reuniões com banqueiros e investidores do mercado financeiro que descobriu que o governador João Doria tem um primeiro-ministro, com poder de primeiro-ministro: o vice-governador, Rodrigo Garcia. Garcia é quem sabe tudo o que acontece no governo e a quem Doria recorre o tempo todo. Dentro do governo, essa não é exatamente uma notícia nova, mas é que Maia tem ainda só dois meses no cargo.