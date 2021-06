Robson Andrade consegue prorrogar mandato na CNI

O conselho da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aprovou a prorrogação do mandato a presidente de Robson Andrade até 2023. Em votação em segundo turno, 23 representantes das federações votaram pela prorrogação. As federações do sudeste, em especial a de Minas Gerais, vinham questionando a extensão do mandato já que o argumento utilizado era o momento da pandemia, o que não faria sentido já que a eleição para presidente da CNI só acontece no próximo ano. Andrade foi eleito como representantes da Federação de Minas Gerais ainda em 2010 e nunca mais saiu da cadeira. Ele não poderá se candidatar na próxima eleição. A Fiemg fez os maiores esforços para evitar a prorrogação do mandato, inclusive com ações judiciais.

