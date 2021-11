Risco inflacionário fala mais alto que minério forte e bolsa cai

VEJA Mercado | Fechamento | 22 de novembro.

O minério de ferro disparou 6,2% em Dalian, a 87,3 dólares a tonelada, e empolgou os investidores no início do dia, mas logo depois todos voltaram à realidade e a bolsa virou para o negativo em função de mais uma piora nas projeções macroeconômicas do Boletim Focus. Essa foi a percepção dos analistas para uma sessão volátil em que o Ibovespa fechou em queda de 0,89%, a 102.122 pontos. Pela primeira vez, o mercado passou a estimar o IPCA na casa dos dois dígitos, e ainda reduziu a expectativa de crescimento do PIB em 2022 para 0,70%. Nesse cenário, os juros futuros voltaram a subir, e o DI para 2023 fechou em alta de 0,23%, a 12,30%. “Essa piora macroeconômica e a incerteza da PEC dos precatórios são precificadas constantemente pelos investidores. O mercado gosta de antecipar os próximos passos, e qualquer desvio, seja positivo ou negativo, vai provocar algum ajuste”, avalia André Zonaro, analista da Nord Research.

Inflação e juros mais altos atingem em cheio as empresas de consumo e tecnologia, e nesta segunda-feira não foi diferente. Banco Inter, Méliuz e Totvs fecharam em quedas de 12,6%, 7,6% e 6,5%, respectivamente. “O setor de tecnologia é composto por empresas que possuem a maior parte de seu valor no futuro, logo, quanto pior a projeção de futuro, mais comprometido fica o desempenho desse setor. Por isso essas empresas sofrem com os juros mais altos”, diz Zonaro. Na outra ponta, foi justamente o minério de ferro que trouxe algum afago para o mercado e evitou um estrago pior na bolsa. Vale, Usiminas e Gerdau fecharam em altas de 6,6%, 2,9% e 2,3%, respectivamente.