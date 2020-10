Risco de Heineken fechar fábrica no país agita matriz na Holanda

Atualizado em 2 out 2020, 11h14 - Publicado em 2 out 2020, 10h55

A direção da Heineken no Brasil está com um problemão para resolver. O direito de exploração de água que abastece sua maior planta no país, em Alagoínhas, na Bahia, foi revertido em favor do empresário Maurício Britto Marcellino da Silva e pode culminar na inoperância da unidade. Depois de 26 anos, o empresário baiano conseguiu na Justiça uma vitória sobre a Agência Nacional de Mineração que refaz todo o processo de licitação desses direitos de exploração.

Agora o imbróglio chegou até a direção da companhia na Matriz, na Holanda. Nas últimas semanas, uma série de reuniões entre os administradores daqui — a maioria oriundo da antiga Kaiser — e de lá foi realizada para tentar encontrar uma solução. Uma delas, importar água de outro lugar, é inviável. O produto pioraria e ficaria extremamente cara a operação. A segunda é tentar na Justiça manter os direitos, porém, a decisão homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) deixa claro que a Heineken não faz parte do processo, exclusivo ao empresário e à ANM. E como transitou em julgado, não cabe mais recurso à agência. A terceira saída é comprar os direitos de Marcellino da Silva.

Já tem até valor: 900 milhões de reais, segundo um estudo realizado pela consultoria Duff & Phelps. Como comparação, a Heineken pagou pela Brasil Kirin — antiga dona da fábrica — cerca de 2,1 bilhões de reais, em 2017.

