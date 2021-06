Ricardo Salles deixa Ministério do Meio Ambiente

O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, anunciou nesta quarta-feira, 23, sua saída do Ministério do Meio Ambiente. O governo sofria forte pressão para que o ministro deixasse o cargo, especialmente depois das denúncias de ligação com madeireiras. O governo americano era um dos que queria o ministro fora. O substituto será Joaquim Álvaro Pereira Leite, que é secretário da Amazônia e serviços ambientais. Tanto a exoneração de Salles quanto a nomeação de Leite foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União.

Entre os empresários, já se fala que com a saída de Salles pode haver uma retomada das conversas para fazer sair do papel o acordo Mercosul e União Europeia.

A notícia vem no mesmo dia que cresce a fervura da CPI com denúncias de pressão para compras da vacina indiana Covaxin e que o presidente Jair Bolsonaro sabia das pressões. Ontem mesmo o presidente foi só elogios para o agora ex-ministro, dizendo que o trabalho dele não era fácil.