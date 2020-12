‘Revisionismo histórico’: FTC aprovou compra do Instagram, diz Facebook

O Facebook reagiu fortemente aos processos movidos pela Federal Trade Comission (FTC) e por 48 estados americanos por práticas anticompetitivas. A rede social de Mark Zuckerber afirma que os processos fazem parte de um revisionismo histórico, pois a própria FTC aprovou, anos atrás, as compras do Whatsapp e do Instagram pelo Facebook. Veja a nota, na íntegra, assinada pela vice-presidente global Jurídica, Jennifer Newstead:

Isto é revisionismo histórico. As leis antitruste existem para proteger os consumidores e promover a inovação, não para punir empresas bem-sucedidas. O Instagram e o WhatsApp se tornaram os produtos incríveis que são hoje porque o Facebook investiu bilhões de dólares e anos de inovação e expertise para desenvolver novos recursos e experiências melhores para milhões de pessoas que gostam desses produtos. O fato mais importante neste caso, que a Comissão não menciona no seu processo de 53 páginas, é que ela própria autorizou essas aquisições anos atrás. O governo agora quer rever sua própria decisão, enviando uma mensagem assustadora para as empresas norte-americanas de que nenhuma decisão é definitiva. Pessoas e pequenas empresas não escolhem usar os serviços gratuitos e a publicidade do Facebook porque são obrigadas, elas fazem isso porque nossos aplicativos e serviços lhes trazem valor. Vamos defender vigorosamente a capacidade das pessoas continuarem fazendo essa escolha.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter