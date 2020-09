Resultados do Zoom fazem valor da empresa disparar em NY

Eric Yuan, o fundador da companhia de videoconferências Zoom parece viver um sonho sem fim. Com a pandemia de Covid-19, a procura por seus serviços dispararam, suas ações dispararam para 455 dólares, uma valorização de mais de 500% no, ano e a empresa passou a ser avaliada em 129 bilhões dólares, mais do que a IBM, por exemplo, e duas vezes mais do que a Vale, a nacional mais valiosa na bolsa. Somente nesta terça, 1º, a alta foi de 40% após a divulgação dos resultados do segundo trimestre.

As receitas cresceram 9 vezes em relação ao mesmo período de dois anos atrás, para 663,5 milhões de dólares, e o lucro (algo raro no mercado de empresas de tecnologia com rápido crescimento) foi a 185,7 milhões de dólares. Agora os investidores se questionam se essa é uma situação perene um efeito da pandemia. Nunca se sabe ao certo. Mas com 370 milhões de dólares em caixa para investimentos, os analistas acreditam que há uma longa jornada de crescimento pela frente.

