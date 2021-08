Expectativa: o mercado estava tão otimista que estimava que as vendas do varejo podiam subir entre 0,5% a 1,4%, em junho, comparado com o mês maio. Realidade: as vendas no varejo restrito recuaram 1,7% no mês de junho, segundo o IBGE. Resultado: a bolsa brasileira se descola do exterior e opera em queda de 1%.