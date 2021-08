Remessas para investimentos no exterior começam a afetar o câmbio

As remessas de dinheiro de brasileiros para o exterior mais que dobraram até junho deste ano e começam a se tornar um fator relevante para análise sobre as expectativas em relação a alta do dólar. De janeiro a junho, foram enviados 13,7 bilhões de dólares, mais do que 71 bilhões de reais ao câmbio de hoje. “Todo mês esse valor sobe”, diz o ex-tesoureiro do Bradesco, Alfredo Menezes, hoje à frente da Armor Capital, que lembra que as remessas mensais giravam em torno de 300 a 400 milhões de dólares há alguns anos. Em junho deste ano, foram 2,3 bilhões de dólares. Um dos motivos para tanto dinheiro saindo do país é a popularização das plataformas digitais, que permitem o investimento no exterior.

Mas a economista Tatiana Goes, da Goes Invest e que é especialista em ajudar brasileiros a regularizar seu capital no exterior, diz que parte do dinheiro também está saindo por conta de clima de incertezas no Brasil.