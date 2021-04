Reino Unido barra venda da ARM para Nvidia por “segurança nacional”

Os negócios de tecnologia de inteligência artificial começam a preocupar as autoridades. Nesta segunda-feira, 19, as autoridades do Reino Unido anunciaram que por questões de segurança nacional estão barrando a operação de venda da empresa britânica ARM, que faz a arquitetura de praticamente todos os dispositivos móveis e de internet das coisas no mundo, para a empresa americana de tecnologia Nvidia. A ARM pertence ao SotfBank, que por sua vez tinha firmado um acordo de venda por 40 bilhões de dólares. O comunicado das autoridades britânicas disse que o secretário de Estado do digital, cultura, media e desporto decidiu intervir no negócio por motivos de segurança nacional depois de “conselhos recebidos de funcionários de toda a comunidade de segurança de investimentos”. O comunicado não dá mais detalhes sobre quais motivos seriam esses. Apenas informa que a autoridade da concorrência vai preparar um relatório sobre os aspectos de concorrência e segurança nacional até o dia 30 de julho.