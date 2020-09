Reforma tributária perde urgência no Congresso a pedido do governo

Em edição extra do Diário Oficial da União, publicada no fim da manhã desta sexta-feira, 4, o presidente Jair Bolsonaro cancelou o pedido de urgência feito ao Congresso Nacional para a tributação da reforma tributária. A mudança confirma que a equipe econômica tirou o pé do acelerador na modificação do arcabouço tributário e irá priorizar a reforma administrativa, que muda a estrutura do funcionalismo público. Inicialmente, o governo pediu urgência quando enviou o texto ao legislativo, em meados de julho.

O plano de enviar a tributária em capítulos para o parlamento, que em teoria facilitaria a aprovação da mudança no sistema de impostos, não funcionou como o governo planejou. A primeira parte, que substitui o PIS e Cofins com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) desagradou o setor de serviços, responsável pela maior parcela do PIB e maior prejudicada em uma possível aprovação da proposta de reforma pretendida pela equipe de Guedes.

