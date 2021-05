Reforma tributária: “nem acabei de ler o texto e ele já não vale nada”

Os tributaristas que se debruçaram nesta terça-feira sobre o texto do relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP), não tiveram nem tempo de fazer qualquer crítica sobre as propostas apresentadas pelo deputado. “O Brasil é fogo… Nem acabei de ler o texto e ele já não vale nada”, disse o advogado Luiz Gustavo Bichara, do Bichara Advogados, no início da noite desta terça-feira, 04. Mal Ribeiro tinha apresentado o relatório e vazou a notícia de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ia extinguir a comissão por questões técnicas, o que se confirmou mais tarde.