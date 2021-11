Reforma da imposto de renda não será aprovada por um motivo bem simples

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Por que a reforma do imposto de renda não será aprovada neste ano? A resposta é dada pelo próprio relator da reforma no Senado, Angelo Coronel. O senador disse em evento em Lisboa que não há hipótese alguma de aprovar neste ano por um motivo bem simples: o projeto não vai sair da sua gaveta porque o texto está muito incompleto. O senador quer incluir alguns pontos na reforma como a tributação de receita de jogos de azar, fechamento efetivo de fronteiras para combate ao contrabando, tributação de atividades poluentes, partilha das contribuições sociais e das receitas de mineração nos moldes do pré-sal.