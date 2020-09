Rede de shoppings no Nordeste comemora retomada surpreendente

Uma das redes de shoppings que dominam o varejo na Paraíba está comemorando a retomada das compras na região. “Nossa expectativa inicial era começar a ter o desempenho de 2019 em abril de 2021. Depois, no Natal. Mas os números são impressionantes e são consistentes. Já estamos, no mês a mês, melhor do que 2019. Não é uma simples demanda reprimida ou uma empolgação com a reabertura. Vemos uma recepção muito boa do cliente com as medidas de segurança que tomamos e como o shopping é visto como mais seguro do que muitos outros locais”, diz o empresário Roberto Santiago, dono dos shoppings Mangabeira e Manaira, em João Pessoa (PB).

Maior shopping do Estado, o Manaira teve uma média de -7% em agosto e até 20 de setembro já estava em +2,3%, em comparação aos mesmos períodos de 2019. No Mangabeira, a média em setembro já está em 9%. Nos dois shoppings, o que tem puxado o desempenho são as chamadas lojas âncoras. “Isso está acontecendo enquanto ainda estamos com horário reduzido, fechando às 20h, e sem lazer, que é sempre um fator de atração de clientes. Então, no consumo per capita, os dados proporcionais são ainda mais positivos.”

