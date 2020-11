Recebeu um santinho de candidato? O Burger King troca por descontos

A uma semana do primeiro turno das eleições de 2018, o Burger King Brasil lançou uma campanha publicitária contra o voto em branco. A proposta era fazer com que as pessoas analisassem os planos de governo dos candidatos e votassem de forma consciente. À época, a empresa foi elogiada pela iniciativa. Para as eleições deste ano, o BK mudou sua linha de atuação. A companhia de alimentação rápida decidiu focar nos “santinhos”, os folhetos de candidatos, que na maioria das vezes são descartados nas ruas e que podem causar transtornos à população. No próximo domingo, 15, dia das eleições municipais, o Burger King aceitará santinhos por parte dos clientes como contrapartida para dar descontos em algumas ofertas. Um santinho, um cupom. A campanha é chamada de “Cupom Democrático” e valerá para toda a rede de restaurantes.

