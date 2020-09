Rachel Maia deixa presidência da Lacoste

Única CEO negra à frente de uma grande empresa no país, Rachel Maia está deixando a presidência da Lacoste. Aos 49 anos, disse ter trilhado boa parte de sua jornada no universo corporativo. Antes de comandar por dois anos a operação nacional de um dos símbolos da moda, ela foi uma peça-chave para a expansão da Pandora no Brasil, fazendo com que a fabricante de joias expandisse sua presença de dois pontos de venda para mais de 90 operações em pouco mais de oito anos de gestão. Agora, Rachel quer se dedicar a projetos pessoais, como a conclusão de seu livro, ser consultora no mercado varejista e impactar jovens da periferia para o mercado de trabalho por meio do projeto de responsabilidade social Capacita-me.

