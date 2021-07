Quem vai querer trazer dólares para o Brasil?

Depois de quase três meses sem trazer os dólares de suas vendas internacionais para o Brasil, os exportadores ingressaram 2,1 bilhões de dólares na última semana de junho. Isso, tecnicamente, ajuda a explicar o motivo de o dólar ter chegado aos 4,90 reais, na semana passada. O experiente tesoureiro Alfredo Menezes, que hoje está à frente da Armor Capital, diz que havia muita conversa e análises de bancos já trabalhando com um dólar de 4,50 reais. Aí o exportador não quis esperar cair mais e ingressou com os dólares no país. Mas então o ministro Paulo Guedes resolveu apresentar seu plano para a reforma do imposto de renda, que prevê imposto de 20% sobre dividendos e tributação de fundos exclusivos. O cenário político se deteriorou. Em uma semana, o dólar subiu 7,5%. Nesta quinta-feira, 08, às 11h50min operava na faixa dos 5,30 reais. Ou seja, o exportador que trouxe o dólar na semana passada está se roendo, diz Menezes.

Ele explica que a reforma incentivou a alta do dólar porque, se o texto for aprovado como está, existe a expectativa que as empresas intensifiquem a distribuição de dividendos neste ano e isso vai significar uma grande saída de dólares e ele sobe mais ainda. Outro ponto é a tributação de fundos exclusivos. Além disso, o risco político pode incentivar o exportador a manter os dólares lá fora. Outro dado vem da bolsa de valores que nos quatro primeiros dias de julho já viu uma saída de mais de 1 bilhão de reais dos investidores estrangeiros.