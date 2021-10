Quem se salva em dia de estresse na bolsa?

A bolsa de valores negocia nervosa nesta terça-feira, 19, em função da informação de que o governo federal vai gastar 25 bilhões de reais fora do teto para financiar o Bolsa Família de 400 reais. Às 15h02, o Ibovespa caía 2,5%, a 111.506 pontos. Das 82 companhias listadas no índice, somente duas negociam em alta, mas apenas uma de forma mais consistente: a Petrorio, que sobe 1%. A produtora de petróleo se beneficia da disparada da commodity no mercado internacional. O brent sobe 1,1%, a 85,24 dólares o barril, enquanto o WTI negocia em alta de 1,2%, a 82,64 dólares o barril, ambos em suas máximas históricas. O movimento não beneficiou a Petrobras, que cai 2,7% na sessão, fragilizada pelas notícias do campo macroeconômico.