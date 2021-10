Quem são os 11 brasileiros mais influentes do mundo

Erika Hilton foi a primeira transexual eleita vereadora em São Paulo. Christiane Silva Pinto foi a criadora do comitê de igualdade racial do Google no Brasil. Ad Junior é influenciador digital e head de marketing do canal Trace Brasil. Claudia Alves é documentarista. Gil Nogueira é o Gil do Vigor, economista e ex-BBB. Edu Lyra é empreendedor social. Viviane Ferreira é cineasta. Lazaro Ramos e Taís Araújo são atores. Margareth Menezes é cantora. Luciana Barreto é âncora da CNN Brasil. Em comum, eles têm o fato de serem os brasileiros que estão na lista deste ano dos afrodescendentes mais influentes do mundo. Uma lista de 100 pessoas feita pela organização MIPAD e que tem apoio da Organização das Nações Unidas.