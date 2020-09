Quem impede a votação da autonomia do Banco Central

Governo e presidente do Senado saíram frustrados da reunião que tiveram nesta quarta, 2, pra tentar definir a votação da autonomia do Banco Central. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, afirmou à equipe econômica do Executivo que não poderá colocar em votação o tema devido à restrição do líder do MDB, o senador Eduardo Braga (AM). Ele colocou-se contrário à medida neste momento. Como todos os temas no Senado, com exceção de projetos relacionados à pandemia, estão sendo votados somente com acordo unânime de líderes, a votação foi postergada.

