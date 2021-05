Quem é o investidor que apostou meio bilhão de dólares contra a Tesla

Famoso por ter previsto a crise do subprime em 2008 e virado personagem de cinema no filme vencedor do Oscar “A Grande Aposta”, o investidor Michael Burry anunciou nesta segunda-feira, 17, que fez uma grande aposta contra a Tesla, a fabricante de carros elétricos e autônomos de Elon Musk. Burry informou à SEC, a comissão de valores mobiliários americana, que tem uma posição vendida contra a empresa no valor de 534 milhões de dólares, algo em torno de 2,6 bilhões de reais. Ou seja, quando mais as ações da Tesla caírem, mais Burry vai ficar rico. As ações da empresa caíam quase 4% na Nasdaq por volta das 16h.

