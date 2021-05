Quem é a startup argentina que foi comprada por R$ 35 bilhões

A Cedae, empresa de saneamento do Rio, foi vendida em um leilão de privatização por 22,7 bilhões de reais. O Carrefour comprou os supermercados Big 7,5 bilhões de reais. A Soma comprou a Hering por 5,5 bilhões. Todas as startups brasileiras captaram cerca de 13 bilhões de reais neste ano. Nenhum destes negócios, que estão entre os maiores fechados no Brasil neste ano, chegaram aos pés da compra da startup argentina Auth0. Uma empresa do Vale do Silício de nome Okta pagou 6,5 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 35 bilhões de reais para comprar a empresa. Mas que negócio é esse que foi anunciado nesta semana? As duas são empresas de autenticação digital e a revista Fortune fez uma descrição das duas empresas.

A Okta se especializou na venda de serviços de autenticação de funcionários para empresas e suas ferramentas permitem um logon único em provedores de nuvem. Seu esforço de venda sempre foi para os diretores de informática e conquistou 10.000 clientes, incluindo JetBlue, Slack, T-Mobile e Twilio, de propriedade da Salesforce. Na Nasdaq, a Okta vale cerca de 32 bilhões de dólares, algo como 173 bilhões de reais. Já a Auth0 tem uma abordagem diferente e focou seu público alvo entre os desenvolvedores de software. Seus serviços eram feitos para programadores que desejavam criar opções de login para seus próprios aplicativos. Ganhou no marketing boca a boca desse pessoal e conquistou clientes com AMD a Siemens e Pfizer. Concorrentes? Por exemplo, a Azure, da Microsoft.