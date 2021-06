Queiroga diz que estuda incluir vacinas nos planos de saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na tarde desta terça-feira, 8, na CPI da Covid que está estudando formas de incluir a aplicação de vacinas no rol das obrigações dos planos de saúde, já que o setor fatura mais do que o orçamento completo do Ministério que neste ano vai ter 140 bilhões de reais para gastar com toda a população. “Conforme a lei da saúde suplementar, se convocou o Consu (Conselho de Saúde Suplementar) para que tenhamos política de enfrentamento à pandemia coordenado e entre outras coisas discutir inclusão das vacinas na saúde suplementar”.

O ministro diz que desde o primeiro momento ele tem chamado a atenção para o papel da saúde suplementar no combate à pandemia, já que os planos atendem hoje 48 milhões de brasileiros e têm uma receita de 240 bilhões de reais por ano. “Ou seja, orçamento maior do que o ministério da saúde inteiro”, disse o ministro. O setor das operadoras de saúde ficou estremecido com a fala do ministro, já que a expectativa é de que a vacina contra Covid seja algo como a vacina da H1N1, ou seja, aplicada todo ano.