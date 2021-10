Quando até o relator acredita que a reforma do IR está no tempo errado

O relator da reforma do Imposto de Renda no Senado, senador Angelo Coronel, resumiu: “Reforma tributária é para ser feita no início do exercício do governo. Não dá para fazer uma reforma do IR com previsão de aprovação em dezembro, no último mês de exercício fiscal das empresas. Prejudica muito as companhias e indústrias”. Em entrevista à radio TC, o senador disse ainda que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu celeridade na aprovação do projeto, o que aparentemente não teve o menor efeito sobre o relator que disse que não está no Senado para adubar o ego de ninguém. “Meu relatório só vai sair se estiver de acordo com o desejo de todos os membros da sociedade que estão sendo ouvidos. Não faz sentido entregar um projeto para agradar membros do governo”. Na prática, isso significa que será muito difícil ver o projeto do Imposto de Renda aprovado no Senado ainda neste ano ou quiçá neste governo.