Quando a política sai de cena, a bolsa sobe. Mas até quando?

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 08/11 a 12/11.

Em geral, o desempenho das empresas no terceiro trimestre tem agradado os investidores, e diante de uma semana em que a política saiu de cena após a aprovação em segundo turno da PEC dos Precatórios na Câmara, o Ibovespa voltou a subir. O índice avançou 1,44% no período. Destaque para os bancos e para a Petrobras, que entregaram resultados acima das projeções do mercado. Enquanto a Petrobras avançou 4,6% na semana, bancos como Bradesco e Santander viram seus papéis valorizarem 4,5% e 3,3%, respectivamente.

Mas até quando o micro vai se sobrepor ao macro? Importante lembrar que a proposta do governo que fura o teto de gastos ainda tem um longo caminho a percorrer no Senado. “Ninguém gosta de furar o teto, mas é preciso ter uma definição o quanto antes. O risco fiscal tem segurado o Ibovespa nas mínimas do ano enquanto as bolsas internacionais renovam seus recordes a cada dia, e essa distância nos números não se justifica pelos bons resultados que as empresas têm reportado”, avalia Rodrigo Barreto, analista da Necton.

A base aliada do presidente Jair Bolsonaro trabalha com a expectativa de que o projeto seja votado na CCJ entre os dias 23 e 24 de novembro, e levado ao plenário até 3 de dezembro. A dúvida que paira os investidores é se o índice vai continuar a subir até lá, e se as discussões vão contaminar tão fortemente o mercado assim como na tramitação na Câmara.