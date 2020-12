Qualicorp faz mudanças no comando da área de compliance

A Qualicorp está fazendo mudanças profundas na área de compliance. Está trazendo Ana Paula Carracedo, pós-graduada pela FGV e ex-chefe de Risk, Compliance & Audit Officer do Grupo Votorantim. Um detalhe, Carracedo está grávida. É a terceira gestante que a Qualicorp contrata este ano para assentos chave da companhia.

Carracedo foi diretora executiva da Votorantim Prev, membro do Comitê de Auditoria da Votorantim Energia e da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). Antes disso atuou por 4 anos na área de Relações Governamentais da Câmara Americana, seguidos de 8 anos na KPMG atendendo empresas dos mais diversos segmentos em consultoria de Governança, Riscos, Compliance e Assessoria em Processos de IPO no Brasil e nos Estados Unidos. É Presidente do Comitê de Compliance da Amcham e coordenadora da Plataforma Anticorrupção do Pacto Global da ONU, onde também foi membro do Conselho de Administração.

