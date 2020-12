Qualicorp adquire carteira de Soma e Muito Mais Saúde com 55 mil clientes

A Qualicorp acabou de fechar a compra de uma carteira de cerca de 55 mil clientes de planos de saúde da Muito Mais Saúde Administradora de Benefícios (MMS) e da Soma Corretora de Seguros, com atuação nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O valor pago é de aproximadamente 176 milhões de reais — montante que ainda está sujeito a ajustes. As operadoras da carteira adquirida são NotreDame Intermédica (GDNI), Assim Saúde e Amil.

A Qualicorp também firmará com a Soma Corretora uma parceria para distribuição dos produtos da empresa no Rio de Janeiro e em São Paulo. “Ficamos muito felizes em anunciar mais um grande passo como este. Com o fortalecimento da nossa presença em dois estados muito importantes para a Qualicorp, essa aquisição reforça a nossa estratégia de crescimento em todas as frentes de negócio”, afirma Bruno Blatt, CEO da Qualicorp.

Essa é a quarta aquisição feita pela Qualicorp em 2020. Ao longo do ano, a Companhia anunciou a aquisição de 4,3 mil vidas do portfólio da Health Adm, 14 mil vidas da Clube Care e, mais recentemente, a compra de 75% da Administradora de Benefícios Plural Saúde, com 96 mil vidas. Incluindo a nova aquisição, a Companhia adicionou aproximadamente 170 mil vidas ao seu portfólio ao longo de 2020, o que representa um aumento de aproximadamente 15% do seu portfólio no segmento adesão médico-hospitalar.

Neste ano, a empresa lançou mais de 20 novos produtos, incluindo parcerias inéditas com operadoras de saúde (Assim Saúde, GNDI, Paraná Clínicas, CCG, entre outras). Destaque, também, para outras novidades, como o plano de saúde por adesão familiar, em parceria com a SulAmérica. “Permanecemos atentos ao mercado. Essa aquisição reforça ainda mais nossa estratégia de crescimento por meio de fusões e aquisições. Por outro lado, também seguimos trabalhando para crescer de forma orgânica”, diz Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp.

