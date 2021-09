Qual é o maior risco de 2021? Dica: não é mais a pandemia

A pandemia tomou conta do ranking da percepção dos maiores riscos percebidos pelas pessoas ao redor do mundo, no ano passado. Mas, segundo o Future Risk Report, divulgado nesta quarta-feira, 29, o medo da pandemia caiu para o terceiro lugar neste ano. Pesquisa global feita pela Ipsos com 23 mil pessoas, em parceria com a AXA e Eurasia Group, mostra que o maior risco de 2021 voltou a ser a mudança climática, seguido de perto pelo risco de ciberataques. Nos Estados Unidos, pela primeira vez o medo do risco que os hackers lidera o ranking dos riscos.