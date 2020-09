Quais os fundos com maior participação no capital do Magazine Luiza

Levantamento feito pelo professor de finanças Rafael Paschoarelli (USP e Insper) desvendou quais são os fundos que possuem maior participação no Magazine Luiza. No topo da lista aparecem dois da mesma gestora, a Alaska, de Henrique Bredda. Veja a lista:

Fundo / Exposição (em R$ milhões)

Alaska Black Master FIA – BRD Nível I / 412,9

Alaska Black Institucional FIA / 411,4

Truxt Valor Master FIA / 366,7

Truxt Long Bias Master FIM / 342,4

Itaú Dunamis Master FIA / 270,4

Velt Master FIA / 261,8

BTG Pactual Absoluto Institucional Master FIA / 250,1

Verde Master FIM / 218,5

Occam Retorno Absoluto FIM / 206,9

Núcleo Master FIA / 176,6

Brasil Capital 30 Master FIA / 159,1

O levantamento foi feito a partir de um algoritmo desenvolvido pelo próprio financista. Assim, os tamanhos das exposições são estimados com o valor de fechamento das ações nesta terça-feira, 15. As ações do Magazine Luiza sobem, até o momento, 81% no ano. A varejista é avaliada em 145 bilhões de reais e uma das mais valiosas do país.

